Стартовала ранняя продажа билетов на тюменский этнофестиваль

Тюменцы могут приобрести билеты на фестиваль "Небо и Земля", который пройдет летом 2018 года, со скидкой 50%. О такой возможности сообщили организаторы этнофестиваля, пишет "Вслух.ру".

Одиннадцатый по счету этнофестиваль пройдет в экополисе "Фестивальный" с 8 по 12 июня 2018 года. Продажа билетов со скидкой - это шаг организаторов навстречу всем тем, кто любит фестиваль и готов купить билет на него за год. Акция действует только для первых 218 покупателей.

Купить билет можно в интернет-магазине на сайте этнофест.рф. Чтобы получить скидку, нужно ввести код купона "2018" во время оформления покупки.

Также билеты доступны в эко-магазине "Древо Жизни" (ул. Малыгина, 51). Электронный билет можно будет обменять на билет-браслет, для этого нужно запомнить номер билета. О начале выдачи браслетов будет сообщено дополнительно.