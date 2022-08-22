Тюмень, Астрахань и Ингушетию свяжут прямыми авиарейсами

13:27 22 августа 2022
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Фото @Aleksej72 из https://t.me/tjmtyumen

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Авиакомпанией Икар с сентября расширят сеть полетов из Тюмени, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

В маршрутную сеть авиакомпаний добавятся новые направления из Тюмени в Астрахань и столица Ингушетии Магас.

Выполнение рейса Астрахань-Тюмень-Астрахань будет выполняться по вторникам с 6 сентября. Вылет из Тюмени в 07:45, прибытие в Астрахань 08:45.

С 9 сентября авиакомпании приступают к выполнению рейсов по маршруту Астрахань - Тюмень - Магас. Отправление из Тюмени 06:50, прибытие в Магас - 08:25. Обратный рейс Магас-Тюмень- Астрахань по пятницам, прилет в Тюмень в 15:10, вылет в Астрахань в 16:10.

Билеты на рейсы уже в продаже, время для каждого аэропорта указано местное.

Теги: Астрахань , билеты , Ингушетия , полеты , Росавиация
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