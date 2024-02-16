Тюменцы снова смогут дважды в неделю летать в Ереван

Армянская авиакомпания “Ширак Авиа” с 5 апреля запускает прямые рейсы из Тюмени в Ереван, летать Boeing 737–500 с местами для 131 пассажиров будет раз в неделю по пятницам, сообщается на сайте АК для россиских пассажиров.

Из международных направлений полетов с аэропорта "Рощино" в 2023 году Ереван стал вторым по популярности, на первом месте Анталья.

Согласно расписанию, отправление из сибирского города решено осуществлять по пятницам в 15:10. Время прибытия в армянский аэропорт "Звартноц" – 19:00. Обратные рейсы из Еревана также будут выполняться в пятый день недели, но чуть раньше (вылет в 09:30, прибытие в аэропорт "Рощино" в 14:10). Длительность воздушного вояжа при вылете из Тюмени – 4 ч. 50 мин., обратно – 3 ч. 40 мин. Цена билета в одну сторону - от 13 тысяч рублей. В минимальный тариф входят провоз регистрируемого багажа весом до 25 кило и 7-килограммовой ручной клади в салоне. Компоновка поставленного на маршрут лайнере – full economy.

Это вторая авиакомпания, решившая летать по указанному маршруту. Ранее дважды в неделю, с июня 2023 года, летала АК "ЮТэйр", но с ноября количество рейсов сократилось до одного - воскресного. Кстти, с 31 марта у этого рейса изменится раписание и вылет будет более ранним: сейчас время вылета 8:05, после 31 марта- в 7:35, при этом время в пути сократится на 15 минут - до 3 часов 40 минут.