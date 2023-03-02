В аэропорту "Рощино" с начала года вырос пассажиропоток

Общий пассажиропоток аэропорта "Рощино" с начала 2023 года составил 324 087 пассажиров. Это на 11% больше, чем в 2022 году, следует из сообщения пресс-службы аэропорта.

Итоги работы за февраль 2023 года показали, что пассажиропоток воздушной гавани за второй месяц нового года вырос на 19,5 % относительно аналогичного периода прошлого 2022 года и составил 156 655 пассажиров. Внутренними воздушными линиями воспользовались 147 102 пассажира, прирост составил 20,4 %. Международными – 8 968 пассажиров, увеличение количества туристов относительно предыдущего года на 9,8%.

В феврале 2023 года лидерами по приросту пассажиропотока аэропорта Рощино на российских направлениях стали Санкт-Петербург, Москва, Омск, Екатеринбург.

Из аэропорта Рощино выполняется 43 внутренних и 17 международных направлений. С начала 2023 года из тюменского аэропорта открыто 6 новых направлений – Барнаул, Новокузнецк, Челябинск, Утапао, Коломбо. С 30 марта авиакомпания Red Wings приступает к выполнению рейсов Тюмень-Стамбул.