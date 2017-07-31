В Тюмени издадут книгу о поэтах родного края

Книгу о поэтах родного края издадут в Тюмени. Ее авторы – учащиеся тюменских школ, пишет "Тюменская область сегодня".

По сюжету, главная героиня книги "Мое маленькое путешествие" гуляет по городу, рассказывает интересные факты об областной столице и цитирует произведения десятка тюменских поэтов.

"Все началось со школьного проекта – мы планировали выпустить книгу в рамках своего учебного заведения. Позже решили отправить проект на конкурс и сумели выиграть грант", - рассказала одна из создателей книги Анастасия Самсонова.

Иллюстраторами издания стали дети. Первый этап конкурса рисунков провели на фестивале отцов "ПАПА ТУТ!", а финальный отбор творческих работ для "Моего маленького путешествия" прошел в День города. Книга появится к середине августа, а ее презентация намечена на сентябрь.