Авангард Леонтьев порадовал зрителей фестиваля в Тобольске ироничной поэмой

19:08 31 мая 2017
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www.tobolsk-fest.ru
| Фото: www.tobolsk-fest.ru

Народный артист России Авангард Леонтьев представил на XV Фестивале театров малых городов России спектакль "Наше всё..." Русская ироническая поэма.

Зал Дворца культуры "Синтез" был переполнен. Авангард Леонтьев с хулиганской иронией и невероятным обаянием прочитал поэму "Домик в Коломне" Пушкина, "Струфиан" Давида Самойлова, поэму "Сон Попова" Алексея Толстого, стихотворение Наума Коржавина "Памяти Герцена" и другие произведения. Также председатель жюри фестиваля включил в свою программу интересные исторические справки, давая возможность зрителям узнать что-то новое.

Своим мнением о спектакле поделилась актриса Тобольского драматического театра Альбина Шафирова.

"Прекрасный вечер, замечательный чтецкий материал, тонкий юмор. Я в восторге. Вообще фестиваль дает возможность увидеть потрясающие работы, как например "Король Лир" театра-студия "Грань". Это тот случай, когда в том, что спектакль хорош "виноваты" артисты, режиссер и весь постановочный состав", - рассказала Альбина Шафирова.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".

Теги: театры , Тобольск , фестиваль
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