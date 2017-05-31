Тюменцев просят лучше приглядывать за велосипедами — участились кражи

Только за вчерашний день в Тюмени зарегистрировано пять фактов краж велосипедов. Во всех случаях двухколесный транспорт выносили из подъездов. В одном из домов на улице Муравленко 40-летняя тюменка оставила велосипед, прицепив его лишь на тросик. Как итог — перерезанный трос и пропавший транспорт. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

"Лучший способ обезопасить свое имущество — закатывать велосипед в квартиру. Злоумышленники могут проникнуть практически куда угодно. Домофон и даже специально нанятый охранник для них не помеха", — напоминают в региональном УМВД.

Не рекомендуют тюменским велосипедистам оставлять свой транспорт на длительное время и на улице. Даже если вы отлучаетесь ненадолго, то обязательно воспользуйтесь велозамком, пристегните велосипед к ограждению или перилам. Хорошо будет оставить его в зоне камер видеонаблюдения.

"Запомните "особые приметы" вашего велосипеда. Если их нет, то следует выбить на раме или нанести несмываемой краской метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома. У каждого велосипеда имеется серийный номер, расположенный, как правило, на раме. Обязательно перепишите его", — советуют в полиции.