Тюменские собаки научатся гулять, минуя детские площадки

В ближайшее время в тридцати точках Тюмени появятся комплексы из оранжевых урн вкупе с разноцветными столбиками. Комбинации так называемых дог-боксов и дог-постов будут предназначены для выгула собак на придомовых территориях и в общественных местах. Первый комплекс уже поставили около городской администрации.

"Это ноу-хау одной из новосибирских компаний. Хозяин собаки может взять из верхнего отдела урны бесплатный пакет, а затем выбросить продукты жизнедеятельности своего питомца в нижний отсек", — поясняют в пресс-службе администрации Тюмени.

Помимо утилизации собачьих экскрементов, такие площадки помогают бороться с "собачьими метками" и перенаправлять выгуливаемых животных подальше от детских площадок или клумб. Для этого в разноцветный столбик разово закладывается губка с привлекающей кобелей жидкостью.

"Далее столбики метят кобели. Стоит одному пометить столбик, как другие делают то же самое! Через какое-то время собаки проложат "правильный" маршрут во дворе. Это объясняется их природой и физиологией. Также нами разработана специальная жидкость, которой обрабатываются внутридворовые пространства, где присутствуют метки. Она предназначена для отпугивания кобелей", — отмечают разработчики, компания "ParaDogs".

Фото: пресс-служба администрации Тюмени