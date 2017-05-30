В Тюменской области рыбак спас упавшую с обрыва школьницу

Несчастный случай с восьмилетней школьницей произошел на прошлой неделе в Заводоуковском районе на реке Ук.

Две девочки гуляли у водоема и слишком близко подошли к обрывистому берегу. Одна из них оступилась и упала в реку. Крики ребенка услышал рыбак. Мужчина кинулся в ледяную воду и вытащил девочку. Он укутал школьницу в свою куртку, вызвал спасателей и медиков и оказал необходимую помощь ребенку еще до их прибытия. Школьницу госпитализировали с переохлаждением, сейчас с ней все в порядке.

Сам герой, местный житель Александр Завьялов, считает, что на его месте любой поступил бы так же.

"Когда я услышал крики о помощи и увидел волны на воде, то понял, что случилась беда. Я едва успел снять свою верхнюю одежду и прыгнул в воду. В голове у меня была одна мысль: спасти ребенка", — рассказал он пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.