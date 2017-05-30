Эксперты: фестиваль в Тобольске открывает новые грани театрального искусства для артистов и зрителей

В Тобольске в самом разгаре XV Фестиваль театров малых городов России. Уже более половины участников продемонстрировали свои постановки компетентному жюри и требовательным зрителям. Эксперты, гости фестиваля и сами артиста отмечают высокую значимость этого культурного "марафона".

Фестиваль театров малых городов России – это большой праздник для Тобольска. Такое мнение выразил художественный руководитель фестиваля Евгений Миронов.

"Год назад, когда мы были на гастролях в Тобольске с Театром Наций, возникла мысль провести здесь Фестиваль театров малых городов. Нашу идею поддержала компания СИБУР и власти города. И вот в Тобольск приехали 15 лучших представителей театров малых городов со всей России, которые прошли самый серьезный отбор", - отметил Евгений Миронов.

Художественный руководитель фестиваля также отметил, что на фестивале участники не только показывают свои спектакли, но и учатся, обмениваются опытом.

"Обычно на фестивалях участники показывают спектакль и уезжают. Здесь же все остаются до конца. Они общаются, проходят мастер-классы. Артисты приезжают не столько победить, сколько научиться, пообщаться с коллегами и со зрителями", - подчеркнул Миронов.

По мнению заместителя художественного руководителя Театра Наций Романа Должанского, сейчас в России установилась мода на театры малых городов.

"Театры малых городов с успехом выступают на столичных площадках, завоевывают награды именитых фестивалей. Это благотворная мода сложилась под влиянием разных обстоятельств. Многие специалисты и эксперты стали ездить в провинцию на спектакли, а потом продвигать малые театры. При этом, навязать ни экспертам, ни зрителям ничего невозможно. Если спектакль действительно хороший, его всегда и везде оценят. Это естественно родившаяся мода, которая способствует оздоровлению всей театральной жизни", - отметил Роман Должанский.

Председатель жюри, народный артист России Авангард Леонтьев поделился, что ждет от фестиваля удивления. "Жду эмоционального погружения в вымысел от артистов. Это производит потрясающее впечатление на зрителя. Я редко хожу в театр, а теперь увижу все свои глазами. Все 15 театров. Только на фестивале можно увидеть актуальное состояние театров. Хотя я всегда говорил, что наш театр - лучший в мире", - сказал он.

Заслуженный работник культуры РФ, художник по свету Евгений Ганзбург заявил, что фактически в театрах малых городов и зарождается будущее театра. "Эти театры очень подвижны, бодры, независимы, динамичны и, как следствие, творчески состоятельны. То, что во время нашего фестиваля происходит еще и образовательная программа, – это удачная идея организаторов. Недостаток театрального образования – одна из самых больших проблем в театральном обществе", - добавил он.

На фестивале действительно большое внимание уделяется образовательной программе. Участники с большим желанием посещают мастер-классы и тренинги опытных педагогов. Учебные залы переполнены. Актеры на тренингах активно включены в работу, стараясь взять для себя как можно больше.

Во внеконкурсной и образовательной программе фестиваля принимают участие и тюменские театры – резиденты молодежного театрального центра "Космос". Молодёжный театр "Ремарка" и театр огня "Семаргл" развлекали горожан и гостей города на открытии. Театр-студия "Быть" показал спектакль "Эх, ты, Ваня!" в рамках внеконкурсной программы фестиваля. В течение всех 10 дней молодые тюменские артисты присутствуют на всех мастер-классах и спектаклях фестиваля.

"Приключения Тобольские продолжаются. В наших головах - много нового и полезного. На наших глазах - спектакли и интересные люди. Учимся и радуемся, в общем", - пишут в социальных сетях актеры молодежного театра "Ремарка".

"Отличные мастер-классы. Жаль, что они проходят только пять дней. Можно сказать, на фестиваль я ехала ради них. Это возможность получить что-то новое, сделать шаг вперед в развитии. В родном городе мало возможностей поддерживать себя в хорошей актерской форме. У нас есть тренинги по сценическому движению и речи, но хочется нового. Методики развиваются, и актер должен развиваться всегда", - поделилась актриса Сарапульского драматического театра Алена Русинова.

"Подобные фестивали - это отличный повод для общения. У каждого человека есть свое мнение, ведь каждый из нас пропускает спектакль по-своему. Смотришь постановку всегда один, а потом хочется с кем-то поделиться. И если мнения сходятся, то это замечательно, ты обретаешь связь с этим человеком. Малые театры - это доброта, они не избалованы, чуткие на зал", - отметил актер тюменского молодежного театра "Ремарка" Дмитрий Богданов.

XV Фестиваль театров малых городов России проходит в Тобольске с 25 мая по 3 июня. В числе участников - 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Жюри, состоящее из театральных деятелей и критиков, возглавляет Авангард Леонтьев.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".