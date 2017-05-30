Фестиваль в Тобольске: Театр Набережных Челнов отправил Хлестакова в тараканий мир

Нестандартный показ комедии Гоголя "Ревизор" состоялся на большой сцене Тобольского драматического театра в рамках XV Фестиваля театров малых городов России.

Спектакль в исполнении актеров Русского драматического театра "Мастеровые" из Набережных Челнов прозвучал ярко, пластично и гротескно. Как рассказал режиссер спектакля Денис Хуснияров, классическая история пьесы Гоголя была перенесена в тараканий мир.

"Декорация представляет собой картонную коробку. Обычная картонная коробка на свалке, а все обитатели тараканы. Поэтому и костюмы у актеров в желто-рыжих тонах. При всем этом, это социальная гоголевская комедия. Тема – юмор над обществом, политикой, руководством", - отметил Денис Хуснияров.

Известная каждому со школьной скамьи и вечно современная гоголевская комедия, феномен вечной актуальности которой удивительно прост: ассортимент людских желаний и предлагающихся им искушений со времен Гоголя не изменился. В корпорацию разных начальствующих воров и грабителей волею судьбы вливается некто Хлестаков – как призрак, как мираж, порожденный нечистой совестью и страхом.

Концептуальность режиссерского решения отметил после просмотра режиссер-постановщик спектакля "Магазин" Альметьевского драматического театра Эдуард Шахов.

"Абсолютно профессиональная постановка. В ней есть некая идея, концептуальное решение, которое полностью выдержано во всем. В декорациях, костюмах, способе существования актеров. Все работает на одну концепцию. Некий тараканий чиновничий мир. В него и попадает Хлестаков", - рассказал Эдуард Шахов.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".