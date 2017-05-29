За выходные скорая помогла двум десяткам тюменцев, у которых стало отказывать сердце

На прошедших выходных в Тюмени и Тюменском районе врачи и фельдшеры скорой спасли полсотни человек, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Экстренную помощь получили 18 пациентов в состоянии комы и шока, 13 — с нарушением мозгового кровообращения и 22 — с острым коронарным синдромом.

В воскресенье специализированную бригаду интенсивной терапии направили к 44-летнему тюменцу. С утра мужчина периодически чувствовал не слишком сильные боли за грудиной, но списал их на легкое недомогание и отправился на работу, где торговал аккумуляторами.

"На фоне физических нагрузок его состояние понемногу ухудшалось, и к четырем часам дня с него ручьем стекал холодный пот, в груди появилась нестерпимая острая давящая боль. Задыхаясь, он с трудом обратился к своему коллеге за помощью", — рассказывают в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.

После звонка диспетчеру 03 на вызов через 13 минут прибыла фельдшерская бригада, которая диагностировала у мужчины острый инфаркт миокарда. По телефону медики отослали файл ЭКГ в консультативный пункт скорой помощи, где врач, оценив по пленке критичность состояния пациента, направила специализированную бригаду. Медработники в течение "золотого часа" оказали тюменцу эффективную помощь, после чего в стабильном состоянии с положительной динамикой доставили его в ОКБ № 1.