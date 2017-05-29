Тюменцев ждут гастрольные показы от Свердловского театра драмы

Фото: "Свердловский академический театр драмы" / vk.com

Большие гастроли Свердловского государственного академического театра драмы пройдут в Тюмени с 27 июня по 2 июля. На сцене Тюменского драмтеатра горожане увидят их лучшие спектакли последних лет.

В программе гастролей шесть показов: "Зойкина квартира" по Булгакову, "Доходное место" Александра Островского, "Филумена Мартурано" по пьесе Эдуардо де Филиппо, "Отцы и дети" по роману Тургенева, "Тетки" по пьесе Александра Коровкина и премьера комедии по пьесе "Актриса" Питера Куилтера.

"В последнее время Свердловский театр драмы возобновил активную гастрольную деятельность, — рассказывает Алексей Бадаев, генеральный директор театра. — В 2014 году мы десять дней работали в Санкт-Петербурге, в 2015 наши спектакли на ура приняли Севастополь, Ялта и Судак, в 2016 труппа покорила театральную столицу Сибири Новосибирск. И это не считая "точечных" визитов в Челябинск и Самару. Сегодня коллектив живет в предвкушении новой встречи с театралами Тюмени. Мы не кривим душой, утверждая, что везем наши лучшие постановки — их качество подтверждается и вниманием со стороны экспертного сообщества, и любовью непрофессионального зрителя".