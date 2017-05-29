В регионе пропавшими без вести числятся больше 400 человек

В Тюменской области с 2012 года по сегодняшний день количество без вести пропавших людей снизилось с 501 до 464. Такие цифры озвучили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона.

Основная доля людей, которых так и не нашли, это пропавшие без вести пять и более лет назад — 362 человека. Всех несовершеннолетних, объявленных в розыск с 2011 года в связи с безвестным исчезновением, удалось разыскать, сообщает областная прокуратура.