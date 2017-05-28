Нижневартовский театр устроил на тобольской сцене "Разводки по-итальянски"

Вечером перового конкурсного дня XV Фестиваля театров малых городов России на сцене Тобольского театра играли "Разводки по-итальянски". Спектакль Нижневартовского драматического театра создан по комедии Мольера "Плутни Скапена".

Театр впервые обратился к творчеству Мольера, комедии которого ставятся на подмостках всего мира. История Скапена, гениального выдумщика, весельчака и плута могла произойти в любую историческую эпоху, в любой точке земного шара. Создатели спектакля перенесли ее в 60-е годы прошлого столетия, в эпоху расцвета итальянской мафии, когда выживает тот, кто способен увернуться от ударов судьбы, вооружившись не ножом и пистолетом, а богатой фантазией, неуемной энергией и талантом. Эти качества присущи главному герою пьесы Мольера, способному одурачить глупцов, наказать обидчиков и выйти сухим из воды.

Руководитель литературной частью театра Елена Дедерчук осталась довольна выступлением.

"У нас осталось очень благоприятное впечатление. Зритель воспринимал спектакль хорошо, реагировал практически на все тонкие нюансы и моменты. А заключительные овации очень подняли дух нашим актерам. Поэтому мы довольны своим выступлением", - отметила Елена Дедерчук.

Своим мнением о спектакле поделился директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев.

"Для меня, как для человека знакомого с материалом Мольера, спектакль "Разборки по-итальянски" - феерия. Очень яркая, музыкальная работа – публика была в восторге. Живая музыка на спектакле придает особенную динамику, другое восприятие", - подчеркнул Евгений Пономарев.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".