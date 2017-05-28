Олег Лоевский: Российские города нуждаются в театрах

Большая часть России живет в малых городах. Поэтому не удивительно, что количество малых театров постоянно растет. Об этом сообщил член жюри Фестиваля театров малых городов России, театральный критик Олег Лоевский.

"В этом году на фестиваль приехало 15 творческих коллективов. Это и постоянные участники, например труппа из Минусинска, и дебютанты. Среди них театр из Новороссийска, которому всего лишь год. Помимо профессиональных артистов, там еще остались люди, которые были в народном театре. Есть в труппе крановщица, врач. Мы пытаемся постоянно включить в орбиту новые города. Из дебютантов этого фестиваля также приехали театры из Лесосибирска и Тольятти", - отметил Олег Лоевский.

Фестиваль продлится в Тобольске до 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".