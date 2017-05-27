Спектаклем "Как Зоя гусей кормила" стартовал первый день конкурсного показа на фестивале в Тобольске

Спектакль "Как Зоя гусей кормила" Новороссийского драматического театра им. В. П. Амербекяна открыл первый день конкурсного показа XV Фестиваля театров малых городов России в Тобольске.

Одноименная пьеса, лежащая в основе постановки, написана молодым уральским драматургом Светланой Баженовой. Пьеса рассказывает о том, как в одной квартире живет взрослый сын Владимир Ильич, и его "вечно умирающая" мама Зоя. Всю жизнь сын прожил, ухаживая за мамой. И вот когда врачи говорят, что ей осталось жить максимум неделю, он просит своего друга юности познакомить его с женщиной. Когда по всем расчетам маму уже должны были схоронить, друг привозит ему 28-летнюю девушку Женю. Мама жива, и Жене придется побороться с "умирающей" свекровью за место под солнцем.

Спектакль в Тобольске удивил зрителей неожиданными поворотами сюжета. Не раз смех менялся тяжелым молчанием. Разбитая судьба главной героини заставляла зрителей сопереживать, не оставив равнодушных к этой истории.

После спектакля актер новороссийского театра Вячеслав Сизиков отметил теплый прием публики.

"Зритель принимал нас очень хорошо. Думаю, что многим понравилось то, что мы показали. Мы делали это от всей души с большим желанием. Спектакль в нашем репертуаре появился в прошлом году благодаря представителям Театра Наций. Наши зрители проголосовали, чтобы этот спектакль остался в репертуаре", - рассказал Вячеслав Сизиков.

Мнением о стартовом спектакле фестиваля поделилась педагог тобольского дома детского творчества Изабелла Ханжина.

"Знаю и люблю пьесу "Как Зоя гусей кормила". Спектакль сильно зацепил меня, своим интересным, современным языком. Были найдены точные приемы в подаче материала, у персонажей было зерно роли, речевая характерность", - отметила Изабелла Ханжина.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".