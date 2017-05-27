В Тюмени эксперты намерены изменить отношение горожан к транспорту

Роль транспорта в жизни современного города обсудили ведущие специалисты дорожной инфраструктуры и транспорта и представители власти Тюменской области за круглым столом.



Как отметил директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский, участники конференции рассказали, какие системы уже работают в Тюмени, какие проекты администрация города начинает, с какими проблемами и вопросами сталкивается.

"Например, кажется хорошо, когда мы увеличиваем парковки. Но если мы смотрим на долгосрочные экономические последствия, то понимаем, что можем нанести вред. Могли бы сделать пешеходную улицу, которая могла бы стать центром притяжения и точкой роста туризма, но решение транспортной проблемы здесь и сейчас подобные вещи разрушает", - резюмировал Павел Белявский.

По его словам, есть очень много технических решений, но основные задачи кроются в изменении общественного сознания, общественных представлений. Так, многие люди воспринимают свой автомобиль как элемент социального статуса. Несмотря на все очевидные экономические преимущества, даже в условиях уже современных автобусов, люди все равно не готовы переходить на общественный транспорт. Однако как показывает статистика, чаще всего автомобили используют для того, чтобы приехать из дома на работу и обратно. Остальное время машина стоит на парковке или у дома. Специалисты считают, что от подобных предрассудков и привычек пора избавляться.

"Сегодня люди уже не готовы мириться с устаревшим автобусным парком, который предлагает частный перевозчик. Люди хотят, чтобы и автобусы были тоже современными, с кондиционером, мультимедийными панелями и т.д. Это достаточно серьезный вызов, нужно понять, как максимально реализовать запрос общества", - пояснил Павел Белявский.

Многие проекты реализуются уже сегодня. Например, выделенные полосы для общественного транспорта положительно сказались в целом на дорожном трафике, пишет ИА "Тюменская линия".