Дмитрий Богданов: фестиваль - отличный повод для общения

Свыше 300 актеров приехали на XV фестиваль малых городов России в Тобольске. Кроме участия в спектаклях, они посещают тренинги, мастер-классы, а также спектакли коллег из других городов. Своими ожиданиями от фестиваля поделился актер тюменского молодежного театра "Ремарка" Дмитрий Богданов.

"Подобные фестивали - это отличный повод для общения. У каждого человека есть свое мнение, ведь каждый из нас пропускает спектакль по-своему. Смотришь постановку всегда один, а потом хочется с кем-то поделиться. И если мнения сходятся, то это замечательно, ты обретаешь связь с этим человеком. Малые театры - это доброта, они не избалованы, чуткие на зал", - отметил Дмитрий Богданов.

Фестиваль продлится в Тобольске до 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".