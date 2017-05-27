Евгений Пономарев: первые дни – самые напряженные для нас

В Тобольске набирает ход фестиваль малых театров городов России. Впечатлением от первых дней фестиваля поделился директор Тобольского драматического театра имени П.П. Ершова Евгений Пономарев.

"Первые конкурсные дни – одни из самых напряженных для нас, как для театра принимающего. Сегодня была плотная работа на торжественном открытии. Все прошло красочно и организованно, со всем справились. Самое главное, чтобы гости были довольны. Впереди еще много насыщенных дней фестиваля", - отметил Евгений Пономарев.

Фестиваль продлится в Тобольске до 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".