Участников фестиваля театров малых городов России познакомили с тобольским Кремлем

Участники и гости фестиваля театров малых городов России побывали на экскурсии в тобольском Кремле.

Коллективы творческих групп, члены жюри, педагоги, критики и представители оргкомитета осмотрели территорию Кремлевского ансамбля. Экскурсоводы тобольского музея-заповедника познакомили гостей города с экспозициями Дворца Наместника и "Тюремного замка". По мнению председателя жюри фестиваля Авангарда Леонтьева, тобольский Кремль - самый красивый в стране.

"Тобольск - город чудес. Нигде такого красивого Кремля в России больше нет. Он так удачно построен, гениально выбрано место. Первое место в моем сознании занимает безусловно тобольский Кремль", - отметил Авангард Леонтьев.

Фестиваль продлится в Тобольске до 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".