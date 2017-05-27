Евгений Миронов стал в Тобольске хранителем времени

Открытие Фестиваля театров малых городов России состоялось в Тобольске 26 мая на Красной площади кремля. На торжественном открытии заместитель губернатора региона Наталья Шевчик вручила художественному руководителю фестиваля Евгению Миронову часы ручной работы с гербом Тюменской области.

"В знак того, что такой замечательный фестиваль проходит в Тобольске, позвольте вручить фестивалю этот символический подарок. У всех нас сегодня большой праздник. Фестиваль театров малых городов - это символ культуры России. Символ того, что культура не только в Москве, но и здесь в Тобольске", - сказала первый заместитель губернатора.

Наталья Шевчик пожелала участникам и зрителям фестиваля творческой атмосферы, хорошего нерва и драйва от просмотра спектаклей. А гостям города - ярких впечатлений от Тобольска и Тюменской области.

С началом фестиваля тоболяков и гостей города поздравил член правления, управляющий директор СИБУРа, генеральный директор СИБУР Тобольск Константин Белкин: "Тобольск сегодня не только исторический и нефтехимический город. Тобольск сегодня стал городом театров. Для компании СИБУР это очень почетно. Мы стараемся поддерживать в Тобольске все интересные социальные, спортивные и культурные события".

В свою очередь художественный руководитель фестиваля Евгений Миронов признался в своей любви Тобольску. "Год назад мы были здесь с Театром Наций и привозили "Рассказы Шукшина" и фильм "Синдром Петрушки" и, после этого, я влюбился в этот город, и пообещал, что вернусь. И слово свое сдержал, через год я здесь. Более того, приехал не один, а с огромным количеством талантливых людей: 15 театров, 350 участников, компетентное жюри", - отметил он.

Евгений Миронов выразил благодарность губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву за теплый прием фестиваля, а компании СИБУР за активную поддержку.

Фестиваль продлится в Тобольске до 3 июня 2017 года.

В числе участников фестиваля 2017 года 15 творческих коллективов и театров из Красноярского, Пермского, Краснодарского краев, Нижегородской, Кемеровской, Самарской, Липецкой, и Тюменской областей, а также из Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республик Удмуртия и Татарстан.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".