Для тюменцев прочитают лекцию о переработке отходов

Общественный проект "Круговорот" проведет для тюменцев лекцию, посвященную сортировке отходов и переработке мусора. Волонтеры расскажут, куда в Тюмени можно сдавать стекло, макулатуру и пластик.

Организаторы утверждают: большинство из тех предметов, которые мы ежедневно выбрасываем, можно переработать. А при обычном складировании на полигонах эти вещи могут быть опасны.

На лекции руководитель проекта Лея Бродт и активистка Кристина Шелемеха расскажут неравнодушным горожанам, как правильно разделять отходы в домашних условиях, где можно утилизировать большинство предметов, а также как сделать жизнь более экологичной.



Бесплатная встреча состоится 4 июня в 13.00 в Школе йоги "Мудра", пишет "Вcлух.ру".