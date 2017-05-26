В Тобольском драматическом театре – легендарная "Табакерка"

Гостевой спектакль по пьесе Михая Себастиана "Безымянная звезда" открыл юбилейный XV Фестиваль театров малых городов России. Классическая пьеса знаменитого румынского драматурга была написана в 1942 году, в самый разгар Второй мировой войны, и пропитана трепетной ностальгией по простым и милым жизненным перипетиям мирного времени. Она ищет свет в и воздух в душной копоти войны!



"Дизель электропоезд Бухарест – Синайя" никогда не останавливается на этом провинциальном полустанке. Жители городка живут простой и размеренной жизнью, кто искренне, а кто втайне завидуя пассажирам роскошного локомотива, ведущим образ жизни праздной богемы. Развлекающийся лишь угадыванием времени и составлением протоколов начальник вокзала Испас изнывает от скуки. Он искренне удивлён и даже разгневан, что местный учитель астрономии Мирою приобретает книгу за неслыханно высокую стоимость – 22 тысячи леев, ведь это – всего лишь книга!



Строгая классная дама мадемуазель Куку, следящая за нравственным образом учениц, готова "отправить на костёр" любого инакомыслящего в этом городе. И вот однажды случается невероятное: поезд останавливается, и таинственная незнакомка Мона переворачивает жизнь этого патриархального городка. В ее жизни происходит тоже что-то очень необычное – ей могут подарить свою Звезду и искреннюю любовь, такую, какой она ещё не знала… Каков же будет её выбор?



В эту атмосферу и были вовлечены зрители спектакля и гости Фестиваля.



XV Фестиваль театров малых городов России проходит в Тобольске с 25 мая по 3 июня 2017 года при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Тюменской области, ГАУК ТО "Тюменское концертно-театральное объединение" и Государственного театра наций. Генеральный партнер компания "СИБУР".