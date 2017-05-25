В Тюменской области люди возвращаются в неподтопленные дома из эвакуации

В районах Тюменской области в нетронутые водой дома вернулись 74 человека. На время ЧС в связи с паводком они были вынуждены съехать к родственникам или во временные пункты размещения.

По данным регионального МЧС, все еще подтопленными остаются 77 жилых домов в Ишиме, Ишимском, Абатском и Викуловском районах, а также почти 7 тысяч дачных участков. За сутки вода отступила от 10 жилых домов в Ишиме и окрестностях. Вернуться домой все еще не могут порядка 600 человек.

Напомним, что накануне уровень воды в реке Ишим перешагнул опасную отметку на территории Викуловского района, там затопило 34 дома. 129 человек, проживавших там, заблаговременно эвакуировали. Побывавший на месте Владимир Якушев отметил, что если после спада воды окажется, что какие-то дома уже не годятся для проживания, то людей переселят в новое жилье, сообщают в пресс-службе губернатора.

По прогнозу МЧС, с сегодняшнего дня в Викуловском районе уровень воды будет снижаться — от 0 до 5 сантиметров в сутки.