До 50 тысяч рублей выплачивают ишимцам, чьи дома затопило в паводок

В Ишиме продолжают подсчитывать ущерб, нанесенный жилым домам во время половодья. Специалисты осматривают жилища и определяют, могут ли сюда вернуться их хозяева.

В связи с утратой имущества денежные компенсации из регионального бюджета уже получили 77 ишимцев. Сумма выплат варьируется от 10 до 50 тысяч рублей.

"Денежные средства выплачены семьям, чьи жилые дома подтоплены и у которых пострадало имущество. В том числе жителям домов в садовых товариществах, для которых это было единственное жилье", — говорит глава Ишима Фёдор Шишкин.

Напомним, что денежную помощь региональные власти рассчитывают получить и из федерального бюджета. По словам Шишкина, нужные документы уже подготовлены. Деньги планируют направить на восстановление дорог и линий электропередач, возмещение затрат на содержание пунктов временного размещения. Сделана заявка и на оказание материальной помощи садоводам.

По последним данным МЧС, в Ишиме подтопленными остаются множество дачных участков и 10 жилых домов. 30 жилых помещений уже вышли из воды, 12 домов решили снести.

Уровень воды в реке Ишим в районе города продолжает снижаться, сейчас он составляет 901 сантиметр.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области