Для жителей отдаленного района Тюмени открывают филиал городской поликлиники

Филиал одной из муниципальных поликлиник откроется завтра в жилом районе Малый Тараскуль. На двухсот квадратных метрах там разместили регистратуру, кабинеты терапевта, педиатра, доврачебного приема фельдшера, два процедурных кабинета для взрослого и детского отделения, прививочный кабинет и кабинет функциональных исследований.

Как рассказали в тюменском департаменте здравоохранения, это важное событие для 1700 жителей района, удаленного от областного центра на 26 километров. Раньше в Малом Тараскуле терапевт принимал по вторникам и пятницам, а в остальные дни люди вынуждены были ехать за врачебной помощью в Тюмень.

"Филиал ММАУ "Городская поликлиника № 5" оснастили всем необходимым медицинским оборудованием и компьютерной техникой. Забор анализов и запись электрокардиограммы теперь будет производиться здесь в ежедневном режиме", — отмечают в департаменте.