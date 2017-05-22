С начала года с продажи сняли десяток партий тюменского хлеба

В первом квартале года в Тюменской области местный Роспотребнадзор проверил полсотни предприятий, изготавливающих хлебобулочные изделия, муку и крупы. В итоге с реализации было снято одиннадцать партий хлеба — около 4,5 кг и две партии мукомольно-крупяных изделий объемом 1,4 кг.

Как пояснили в ведомстве, специалистов настораживал товар, если на упаковке не было полной и достоверной информации для потребителей, на предприятии были замечены санитарные нарушения или нарушения технологического процесса. На некоторых предприятиях не соблюдались требования к производственному контролю или работники не проходили медосмотр вовремя.

По итогам проверок в отношении недобросовестных производителей было вынесено 41 постановление на общую сумму штрафов в 500 тысяч рублей.