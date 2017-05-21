Тюменцев научат разделять мусор

Уроки экологии, посвященные раздельному сбору мусора, будут проводить в Тюмени. Первое занятие уже состоялось, слушателями стали 130 человек.

Посетить экоурок сможет любой желающий. На занятиях волонтеры расскажут, какие отходы подлежат переработке, для производства каких товаров используют переработанное вторсырье и куда можно сдавать собранные отходы для их последующих переработок. После такого экскурса тюменцы смогут самостоятельно сортировать свой мусор и сдавать отходы на переработку. Организаторы акции считают, что это поспособствует улучшению экологической ситуации в городе, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".

Напомним, в Тюмени продолжается акция центра по сбору макулатуры, к участию к которой приглашаются молодые семьи города. Прием макулатуры осуществляется до 22 мая по адресу ул. Ватутина, 6.

