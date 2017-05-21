Кинофестиваль "Ноль плюс" откроет кинотеатр на Цветном бульваре в Тюмени

18:28 20 мая 2017
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vtyumene.ru

В этом году кинофестиваль "Ноль плюс" пройдет в Тюмени раньше обычного – с 30 сентября по 7 октября. Все потому, что организаторы решили организовать показы фильмов не только в помещении, но и на улице, пишет "Тюменская линия".

Так, одной из локаций фестиваля станет оборудованный шатер-кинотеатр на Цветном бульваре. Главной площадкой проведения фестиваля "Ноль плюс" станет молодежный театральный центр "Космос".  

Теги: кинофестиваль , кино
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