Кинофестиваль "Ноль плюс" откроет кинотеатр на Цветном бульваре в Тюмени

В этом году кинофестиваль "Ноль плюс" пройдет в Тюмени раньше обычного – с 30 сентября по 7 октября. Все потому, что организаторы решили организовать показы фильмов не только в помещении, но и на улице, пишет "Тюменская линия".

Так, одной из локаций фестиваля станет оборудованный шатер-кинотеатр на Цветном бульваре. Главной площадкой проведения фестиваля "Ноль плюс" станет молодежный театральный центр "Космос".