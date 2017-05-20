Тюменские пенсионеры проявят компьютерную грамотность на всероссийском конкурсе

Пожилые тюменцы, выпускники губернаторской программы "Расширяя горизонты", примут участие во всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету", сообщили в пресс-службе губернатора.
На конкурс приглашаются граждане от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на специализированных курсах.
Турнир организуют Пенсионный фонд России и ПАО "Ростелеком" при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения. Такие интеллектуальные состязания поддерживают активное долголетие, помогают в вопросах занятости "молодым" пенсионерам.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Работы принимаются до 9 октября 2017 года, а итоги будут подведены в начале ноября 2017 года.
Отметим, что в 2016 году Тюменская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов-участников II Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету", а жительница Тюмени Вера Уткина заняла третье место в номинации "Интернет-работодатель, интернет-предприниматель".
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