Тюменские пенсионеры проявят компьютерную грамотность на всероссийском конкурсе

Пожилые тюменцы, выпускники губернаторской программы "Расширяя горизонты", примут участие во всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности "Спасибо Интернету", сообщили в пресс-службе губернатора.

На конкурс приглашаются граждане от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и на специализированных курсах.

Турнир организуют Пенсионный фонд России и ПАО "Ростелеком" при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения. Такие интеллектуальные состязания поддерживают активное долголетие, помогают в вопросах занятости "молодым" пенсионерам.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Работы принимаются до 9 октября 2017 года, а итоги будут подведены в начале ноября 2017 года.

Отметим, что в 2016 году Тюменская область вошла в ТОП-10 самых активных регионов-участников II Всероссийского конкурса "Спасибо Интернету", а жительница Тюмени Вера Уткина заняла третье место в номинации "Интернет-работодатель, интернет-предприниматель".