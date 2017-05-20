Школьники проанализировали развитие медицины в Тюменской области

Конкурс эссе среди школьников "PRO медицину" прошел вТюменской области Участники представили работы в двух номинациях: "Врачебные династии в тюменской медицине" и "Современная медицина Тюменской области", рассказали в пресс-службе губернатора.

В конкурсе, организованном ассоциацией "Тюменское региональное медицинское общество" в третий раз, приняли участие школьники из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска и Исетского района.

"Профессиональному медицинскому сообществу очень интересен взгляд молодого поколения на современную медицину. Мы также хотели обратить внимание молодого поколения на лучших медиков и, возможно, привлечь их в нашу профессию", - отметил председатель правления "ТРМО" Евгений Чесноков.

Самыми интересным эссе в номинации "Современная медицина Тюменской области" признана работа Валерии Родненко из Гимназии российской культуры. Школьница не только отдает должное сегодняшнему дню здравоохранения региона, отметив, что Тюменской области вручена премия Росздравнадзора "За качество и безопасность медицинской деятельности", но и попыталась спрогнозировать, каким будет тюменское здравоохранение через несколько лет.

В номинации "Династии в Тюменской медицине" победителем стала Ведерникова Екатерина, СОШ №5 города Ишима с работой "Великий пример" о врачебной династии заведующей патологоанатомическим отделением Областной больницы №4, доктора Ларисы Карпенко.

Все участники конкурса получат сертификаты, а победители дипломы и памятные призы.