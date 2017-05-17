Чехов в Тюмени: в старинном особняке оживили рассказы писателя

Фото пресс-службы музейного комплекса Тюменской области

Литературно-творческий вечер "Писатель на все времена" в рамках всероссийской акции "Маршрутом А.П. Чехова по Сибири на Сахалин" прошел в музее "Дом Машарова" 15 мая. В уютной камерной обстановке старинного особняка собрались гости и артисты — любители творчества писателя.

Вечер начался с выступления студентов кафедры актерского искусства ТГИК. Талантливые ребята представили сценки по рассказам Чехова. Участники студии исторического танца "Merletto" перенесли гостей в конец XIX века, закружившись в вальсе. Самые юные артисты вечера, учащиеся школы №94, представили свой проект "Чехов в Тюмени".

Как отметили в музейном комплексе, во время путешествия по Сибири в Тюмени Чехов побывал 15 мая (3 мая по старому стилю) 1890 года.

Фото и видео с мероприятия доступны на сайте проекта "Сибирский тракт", в рамках которого организуется акция.