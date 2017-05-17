Тюменцы смогут пообщаться с главврачами городских поликлиник

11:20 17 мая 2017
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В Тюмени единый день открытых дверей в муниципальных поликлиниках пройдет 18 мая с 11 до 20 часов. Горожане смогут задать вопросы или высказать замечания главным врачам и заместителям руководителей лично в поликлинике или по телефонам горячей линии.

Как рассказали в пресс-службе городского департамента здравоохранения, день открытых дверей проводится раз в три месяца с начала этого года, чтобы повысить открытость медицинских учреждений.

Теги: день открытых дверей , медики , поликлиники
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