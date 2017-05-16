Тюменские дачники смогут купить саженцы и грабли на большой выставке

В Тюмени выставка-продажа "Дача. Сад. Огород" пройдет в Выставочном зале на Севастопольской с 17 по 21 мая.

По словам организаторов, на ней будут представлены посадочный материал, товары для садоводов и огородников, семена, рассада, саженцы и необходимый любителям повозиться с землей инвентарь.

Для тюменских садоводов проведут мастер-классы, семинары, агрономические консультации и лекции. Организатор выставки, "Союз садоводов России", подготовил проведение "круглых садов" для садоводов, бухгалтеров-казначеев и председателей обществ. На одном из стендов дачники смогут получить бесплатные юридические консультации и получить ответы на вопросы, касающиеся энергоснабжения СНТ и строительства на дачных участках.