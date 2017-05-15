На Велижанском тракте погиб мотоциклист

Трагедия произошла вчера, 14 мая, в восемь утра на 9-м километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда.
На участке, где обгон запрещен, 33-летний мотоциклист, решивший обогнать попутный транспорт, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia, водитель которого собралась завернуть налево, и отлетел под встречный Hyundai. От полученных травм мотоциклист скончался.
"Мужчина на мотоцикле отправился из Тюмени в Нижнюю Тавду, чтобы помочь родственникам по хозяйству. Дома у него остались жена и маленький ребенок", — рассказали в областной автоинспекции.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области
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