На Велижанском тракте погиб мотоциклист

Трагедия произошла вчера, 14 мая, в восемь утра на 9-м километре дороги Тюмень — Нижняя Тавда.

На участке, где обгон запрещен, 33-летний мотоциклист, решивший обогнать попутный транспорт, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Kia, водитель которого собралась завернуть налево, и отлетел под встречный Hyundai. От полученных травм мотоциклист скончался.

"Мужчина на мотоцикле отправился из Тюмени в Нижнюю Тавду, чтобы помочь родственникам по хозяйству. Дома у него остались жена и маленький ребенок", — рассказали в областной автоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области