В Тюмени опробуют новый способ уборки снега

Следующей зимой в областном центре избавляться от снега попробуют с помощью снегоплавильного оборудования. Соглашение с новосибирским заводом, производящим технику для топки снега на небольших участках, подписали на прошедшей выставке "Тюмень — наш дом".

"В случае успешного применения оборудования в предстоящий сезон будем расширять объемы его использования в городской среде. Вчера у нас была встреча с руководителями управляющих организаций, чтобы установить потребности использования данного оборудования для утилизации снега на дворовой территории. Это исключает необходимость использования грузового транспорта, самосвалов, которые, с одной стороны, создают дополнительную нагрузку на уличную сеть, с другой — замедляют скорость вывоза убранного снега", — отметил замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев.

По словам директора Сибирского завода подземного снегоплавильного оборудования "Снеготоп" Ирины Ефимовой, оборудование создано для локальных территорий: детских садов, школ, торговых центров и автостоянок.