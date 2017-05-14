В Тюмени проведут мастер-класс по речевому развитию

Филолог, культуролог, поэт, тренер по риторике и финалист II чемпионата по чтению вслух "Открой рот" Светлана Глебова проведет мастер-класс "Стихи как тренажер речевого развития". Мероприятие состоится 15 мая в коворкинге "Моя территория". Начало в 19:00, вход свободный.

"Я не логопед, поэтому об исправлении речи говорить могу только с позиции преподавателя риторики и мамы, поставившей звуки собственному ребенку. Почему важно параллельно со стихами заниматься речью? Растет словарный запас, потому что вы читаете произведения других авторов. Вы работаете над конструкцией предложений, сочетаете слова, проговариваете их во время работы", - отмечает спикер.

По словам Светланы Глебовой, во время разучивания стихов идет работа над логическими ударениями в тексте, расстановкой акцентов. Этого сложно достигнуть без четкой дикции и уверенности в себе.

Участники мастер-класса изучат базовые понятия классического стихосложения, а затем послушают стихи Светланы Глебовой в качестве примера, а также стихи тех, кто прошел первый этап курса. А педагог пояснит, почему акцентирует внимание на взаимосвязи развития речи и стихосложения, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".

Предварительная регистрация по телефону коворкинга "Моя территория": 68-96-96.