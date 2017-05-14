Тюменцы помогут группе "Француз и Обормоты" выпустить новый альбом

Тюменская музыкальная группа "Француз и Обормоты" собирает средства для выпуска компакт-дисков нового альбома "Волшебники Изумрудного города", посвященного 30-летию коллектива. На платформе bandcamp каждый, кому нравится творчество музыкантов, может внести пожертвование в размере двух долларов.

Как рассказал основатель группы "Француз и Обормоты" Александр Француз, альбом будет включать в себя песни, которые уже опубликованы в Интернете, а также несколько бонусных треков. "Все композиции были написаны в период с начала 90-х и по сегодняшнее время. Часть песен уже выходила на некоторых отвратительно записанных квартирных альбомах, другая часть исполнялась только на концертах и будет записана впервые", - пояснил он.

За 30 лет своего существования группа ни разу не издавала своих песен на пластинках или компакт-дисках. Несмотря на это, в послужном списке значатся 10 альбомов, последний из которых называется "Трава по пояс" (концерт для двух гитар и пяти барабанщиков). Он вышел в свет в 97-ом году.

Александр Француз отметил, что в подготовке юбилейного альбома коллективу помогали другие музыканты и просто неравнодушные люди. На тираж обложки уже удалось набрать средства. Помимо этого музыканты уже готовят юбилейный концерт, который они планируют подарить всем поклонникам этим летом, пишет ИА "Тюменская линия".

