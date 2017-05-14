Викуловских фермеров научат вести хозяйство

09:24 14 мая 2017
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postupi.online
| Фото: postupi.online

"Школа фермера" открылась в Викуловском районе. Эксперты будут проводить для владельцев ЛПХ семинары по животноводству, а также научат основам предпринимательства.

Так, на бесплатных семинарах специалисты будут рассказывать об особенностях содержания, кормления животных, борьбы с распространенными болезнями. Спикерами выступят представители Национального Союза производителей говядины, Института молока, крупных животноводческих компаний. Эксперты из фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" научат писать бизнес-план и помогут разработать стратегию развития мини- или мегафермы, пишет ИА "Тюменская линия".

По итогам занятий слушатели "Школы фермера" пройдут тестирование и получат сертификаты. Документ дает право воспользоваться дополнительной поддержкой из областного бюджета и получить займ под 3% годовых.

Напомним, в 2016 году пилотный проект стартовал в Юргинском и Аромашевском районах, в 2017 его стали распространять в других муниципалитетах.

Теги: Викуловский район , предпринимательство , фермеры , обучение , АПК , сельское хозяйство
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