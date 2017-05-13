Посетители музея Романовых в Тобольске увидят подлинную шаль императрицы

Среди экспонатов музея царской семьи Романовых, работа над которым продолжается в Тобольске, гости смогут увидеть подлинную шаль императрицы Александры Романовой и многие другие артефакты, пишет "Тюмeнская линия".

Сейчас в музее Романовых, в двухэтажном здании конца XVIII века, который тоболяки именуют губернаторский дом, продолжаются строительно-архитектурные работы. Согласно историческим фактам, семья последнего императора царской России пребывала в Тобольске с 6 августа 1917-го в течение восьми месяцев. В апреле 1918 года императорская семья навсегда покинула Тобольск – "город, не убивший царя", как называют его историки.

В память об этом периоде жизни императорской семьи в ТИАМЗ создали мемориальный кабинет–музей Николая II. По сохранившимся фотографиям и дневникам в нем воссоздана обстановка последнего рабочего кабинета Николая Романова. Также здесь представлены фотографии семьи во время их пребывания в Тобольске.

Отметим, что проектные сроки сдачи здания в эксплуатацию перенесли, чтобы более тщательно проработать не только ремонтные работы, но и экспонаты нового музейного объекта. Открытие музея состоится не раньше октября 2017 года.