Тюменская область присоединится к всероссийской акции "Добровольцы – детям"

08:24 13 мая 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
tv-express.ru

В рамках акции "Добровольцы – детям" в Тюменской области запланировано более 100 мероприятий, конкурсов и марафонов, направленных на социальную, психологическую и иную поддержку семьям, сообщили в пресс-службе губернатора.

Всероссийская акция "Добровольцы – детям" в шестой раз пройдет с 15 мая по 15 сентября. Ожидается, что в Тюменской области помощь смогут получить около 10 тысяч человек.

По завершении акции оргкомитет определит лидеров в 10 номинациях. В последние два года Тюменская область входила в число победителей акции в четырех различных номинациях. А в 2015 году Координационный центр развития добровольческого движения Тобольска признан лучшим практиком добровольческого труда в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Теги: дети , семья , волонтерство , помощь
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2017