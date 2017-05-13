Тюменская область присоединится к всероссийской акции "Добровольцы – детям"

В рамках акции "Добровольцы – детям" в Тюменской области запланировано более 100 мероприятий, конкурсов и марафонов, направленных на социальную, психологическую и иную поддержку семьям, сообщили в пресс-службе губернатора.

Всероссийская акция "Добровольцы – детям" в шестой раз пройдет с 15 мая по 15 сентября. Ожидается, что в Тюменской области помощь смогут получить около 10 тысяч человек.

По завершении акции оргкомитет определит лидеров в 10 номинациях. В последние два года Тюменская область входила в число победителей акции в четырех различных номинациях. А в 2015 году Координационный центр развития добровольческого движения Тобольска признан лучшим практиком добровольческого труда в поддержку детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.