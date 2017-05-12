Эксперт проекта "Преображение" рассказала тюменцам о пользе спа-процедур

На площадке популярного тюменского сообщества "ТопТюмень" (https://vk.com/toptyum) завершился весенний спецпроект "Преображение". В течение месяца тюменцы познавали секреты красоты вместе с мастером по сахарной депиляции компании "Pandhy’s", спа-специалистом Татьяной Морозовой.

Последний выпуск проекта был посвящен спа-процедурам для тела. О том, что представляет из себя такой уход и какой эффект оказывает на организм, Татьяна Морозова рассказала в формате живой беседы, отвечая на вопросы подписчиков сообщества.

По словам эксперта, спа-процедуры с успехом позволяют выводить из организма вредные вещества, способствуют общему укреплению иммунной системы организма, помогают в нормализации обмена веществ и предотвращают возможное образование тромбов. Наилучшие результаты в комплексном омоложении организма достигаются при одновременном воздействии спа-процедур для лица и тела.

"Есть программы спа-процедур, в ходе которых происходит очищение организма, выводятся шлаки. В спа-ритуал могут входить травяные чаи, очищение в виде скраба, лимфодренажный массаж, минимальное обертывание. В основе спа-процедур лежит функция расслабления, тонизация всего организма, эффективный способ настройки положительного эмоционального фона", — отметила Татьяна Морозова.

Отвечая на один из вопросов, бьюти-эксперт рассказала, что спа-процедуры могут быть составляющим элементом в процессе похудения, а также при решении проблем с растяжками на коже.

"При растяжках спа-процедуры могут выровнять рельеф кожи, напитать кожу увлажняющими микроэлементами, помочь подготовить к аппаратным процедурам, так как растяжки являются более глубинными повреждениями, которые одними спа-процедурами не устранить", — пояснила ведущая проекта.

Напомним, что в предыдущих выпусках спецпроекта тюменцы узнали, как подготовить кожу к летнему сезону, чем полезен сахарный спа-уход для лица и как бороться с проблемой вросших волос.