Тюменцы увидят лучшие работы кинофестиваля "Ноль плюс"

Увидеть лучшие работы за всю историю кинофестиваля "Ноль плюс" тюменцы могут на специализированной выставке по развитию комфортной среды "Тюмень - наш дом", которая проходит 12 и 13 мая в выставочном зале на Севастопольской, 12.

"Мы покажем лучшие детские и семейные фильмы и мультфильмы со всего мира за все годы проведения нашего кинофестиваля. Это порядка 40 картин. У нас есть пуфы для кинопросмотра, призы и подарки, так что пусть приходит любой желающий! Можно даже целыми классами. Мы также устроим обсуждение фильмов", - рассказали в оргкомитете "Ноль Плюс".

Международный кинофестиваль "Ноль Плюс" является проектом одноименной программы, в рамках которой формируется фильмофонд познавательных фильмов, предоставляемых учителям российских школ для воспитательно-образовательной работы по согласованию с правообладателями. Для этих целей создано специальное мобильное приложение "Ноль Плюс", которое можно скачать в AppStore и GooglePlay. Сейчас разрабатывается целая платформа с онлайн-кинотеатром для родителей и каталогом фильмов для учителей, пишет "Вслyх.рy".