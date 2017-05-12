Тюменские студенты подарят будущим первоклассникам портфели

Студенты тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса поддержали ежегодную общероссийскую добровольческую акцию "Весенняя неделя добра-2017" и собрали портфели со школьными принадлежностями для будущих первоклассников. К 1 сентября подарки получат 35 нуждающихся детей.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Сидоренко, студенты колледжей всегда с удовольствием поддерживают благотворительные акции, участвуют в добровольческом движении и выступают в качестве волонтеров на различных мероприятиях. Если кому-то нужна помощь, ребят не нужно просить дважды: они быстро откликаются и никогда не остаются равнодушными к чужой беде.

Прошла акция и в учебных заведениях района. Так, студенты Заводоуковского агропромышленного техникума провели сладкий мастер-класс для учеников заводоуковской школы № 1 "Сладкая радость". Студенты учили детей самостоятельно делать конфеты.