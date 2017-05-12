Медсестры занимают важное место в коллективе Федерального центра нейрохирургии

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинской сестры, состоится в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени 12 мая. Благодарственными письмами от главного врача центра Альберта Суфианова отметят работу 14 специалистов.

Сегодня численность среднего медицинского персонала в Федеральном центре нейрохирургии составляет 174 человека, младшего медперсонала — 103 человека. По словам старшей медсестры нейрохирургического отделения Светланы Симоновой, большинство из них имеют большой опыт и буквально посвятили свою жизнь работе. Но есть и молодые специалисты, которые, несмотря на возраст, прекрасно влились в коллектив, а главное — почувствовали свое призвание помогать больным людям.

"Работа с людьми всегда тяжела, а с больными работать еще сложнее. Излечившиеся пациенты обычно благодарят врачей, но зачастую забывают о медсестрах, которые ежедневно ухаживали за ними и осуществляли лечение. Я считаю, что работать медсестрой в таком учреждении, как Федеральный центр нейрохирургии, это призвание. И отрадно видеть, что наши ряды пополняются молодежью. Поначалу молодым девушкам нелегко справляться, но со временем, набравшись опыта, они погружаются в работу и не хотят от нас уходить. Это важно и для пациента — видеть в палате человека, который относится к тебе доброжелательно и с пониманием", — поделилась она.

День медицинской сестры в Федеральном центре нейрохирургии Тюмени — праздник не только для представительниц прекрасно пола, но и для молодых людей — медбратьев, которых в учреждении восемь. Двое из них работают в отделении нейрохирургической реабилитации массажистами, остальные трудятся в отделении анестезиологии и реанимации.

"Мы уделяем особое внимание квалификации среднего медицинского персонала, ведь больше всего времени любой пациент проводит именно с медсестрой, и от ее профессионализма зависит его жизнь, самочувствие и даже настроение. Кроме того, работа в ФЦН требует особых навыков, ведь в центре используется оборудование высокого уровня, соответственно, и сестра должна обладать очень широким спектром знаний, чтобы обеспечивать работу врачей. К примеру, подготовка операционных сестер ведется целыми бригадами. В послеоперационный период на плечи медсестер и медбратьев ложится ответственность за пробуждение и уход за пациентом. И знания медицинского персонала должны быть очень высокими и в фармакологической, и в клинической области", — отметил Альберт Суфианов.