Тюменцев зовут восстановить лес рядом с "Жемчужиной Сибири"

Высадить более 26 тысяч сеянцев намерены в 44 километрах от Тюмени, чтобы восстановить лес на территории в шесть гектаров. Присоединиться к посадкам тюменцев приглашают 20 мая — это станет главным региональным мероприятием в рамках Всероссийского дня леса.

Акция начнется в 10 часов в Тюменском районе неподалеку от центра "Жемчужина Сибири". Участникам предоставят сеянцы, перчатки и лопаты. Если есть возможность, то лучше взять свой инвентарь. Почва будет уже подготовлена. Для тюменцев проведут необходимый инструктаж и угостят чаем и полевой кухней.

Добраться до места можно на личном авто (по Червишевскому тракту 22 км, далее поворот на село Червишево по направлению к деревне Чаплык, далее через деревни Большие Акияры, Друганова, Черная речка, не доезжая до Мичурина) или на организованном транспорте (отъезд в 9.00 от здания областной думы). На трассе недалеко от назначенного места будут дежурить лесники, которые помогут сориентироваться.

По словам организаторов, для безопасности участников территорию обработают от клещей.

Для участия в акции необходимо направить заявку на электронный адрес ohrana-72@mail.ru, указав общее количество человек, потребность в транспорте, ответственное лицо и контактные данные (телефон, адрес электронной почты). Что-либо уточнить можно в региональном департаменте лесного комплекса по телефонам: 557-659, 557-661.