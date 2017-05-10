Эксперт проекта "Преображение" расскажет тюменцам о спа-процедурах для тела

Заключительный выпуск спецпроекта "Преображение" тюменского сообщества "ТопТюмень" будет посвящен спа-процедурам для тела. Спа-специалист, мастер по сахарной депиляции компании "Pandhy’s" Татьяна Морозова ответит на вопросы пользователей и даст свои рекомендации в четверг, 11 мая, с 19:10 до 20:10.

"Спа-процедуры с успехом позволяют выводить из организма вредные вещества, способствуют общему укреплению иммунной системы организма, помогают в нормализации обмена веществ и предотвращают возможное образование тромбов. Наилучшие результаты в комплексном омоложении организма достигаются при одновременном воздействии спа-процедур для лица и тела", - отмечает эксперт.

К беседе могут присоединиться все желающие. Для участия достаточно задавать интересующие вопросы по теме в комментариях под соответствующим постом. Также оставить вопрос можно и анонимно, отправив его в сообщения паблику "ТопТюмень" (https://vk.com/toptyum). В таком случае обращение будет опубликовано от имени группы.

Отметим, в рамках весеннего спецпроекта "Преображение" тюменцы уже узнали, как подготовить кожу к летнему сезону, чем полезен сахарный спа-уход для лица и как бороться с проблемой вросших волос.