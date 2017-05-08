В Заводоуковске запустят салют в честь Дня Победы

Празднование Дня Победы в Заводоуковске начнется с акции "Георгиевская ленточка": украшенные победным символом колонны представителей организаций, учреждений, жителей города пройдут торжественным шествием по родным улицам. Завершится праздник красочным салютом.

Как рассказали в пресс-службе губернатора Тюменской области, 9 мая в Заводоуковске также пройдут митинги, посвященные 72-ой годовщине Победы, на Центральной площади города развернется работа спортивных, интерактивных и развлекательных площадок.

Заводоуковский краеведческий музей представит программу "На солнечной поляночке". Ее участники смогут написать "фронтовое письмо" ветерану, используя химические карандаши и перьевые ручки с чернильницами; поразить цель в стрелковом аттракционе "Мы во дворе в войну играли"; ответить на вопросы викторины "На врага пошли солдаты".

Гости праздника будут участвовать в конкурсе рисунков на мольбертах "Салют, Победа!", конкурсе караоке "Нам дороги эти позабыть нельзя", в мастер-классе по изготовлению фронтовой открытки-уголка. На уличной сцене будут подведены итоги интернет-акций "По зову сердца!", "Я и мой прадед", объявленных Заводоуковским культурно-досуговым центром. Здесь же состоится флэшмоб с запуском в небо белых шаров в знак памяти о павших земляках.

По традиции в этот день у городского фонтана народный духовой оркестр представит музыкальную программу "Песни победы", а полевая кухня предложит гостям праздника отведать солдатскую кашу.