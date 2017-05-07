В Тюменской области планируют развивать промышленный туризм

В Тюменской области развивается культурно-познавательный, этнографический, экологический, лечебно-оздоровительный, охотничий и рыболовный туризм. По мнению директора департамента потребительского рынка и туризма региона Андрея Пантелеева, необходимо формировать новые направления, в том числе – промышленный туризм.

"В этом плане могут быть интересны многие тюменские промышленные предприятия. В регионе богатая история освоения природных богатств, создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Есть движение в этом направлении - мы возим тюменских школьников на экскурсии по предприятиям. Но пока никто из туроператоров всерьез не задумывается, что эта тема может быть привлекательной и для гостей региона. В то время как надо подумать о развитии данного направления туризма в системном режиме", - прокомментировал он.



Отметим, в соответствии с региональной программой развития туризма к 2020 году планируется увеличить количество российских туристов и экскурсантов, посещающих Тюменскую область, до 2,2 млн человек. Число иностранных туристов должно увеличиться до 48,4 тыс. человек. В 2016 году в Тюменской области побывали 2 млн туристов, в том числе около 50 тыс. иностранцев, пишет ИА "Тюменская линия".